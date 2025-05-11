Kötü koku yayıldı, evinde ölü bulundu

Kötü koku gelen evde ihbar üzerine yapılan incelemede, yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni bulundu.

Kötü koku yayıldı, evinde ölü bulundu

'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

CESEDİ BULUNDU

Eve giren ekipler, evde 63 yaşındaki Yüksel Ayten'in cesedini buldu.

İncelemelerde Ayten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda Ayten'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Ayten'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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