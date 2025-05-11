Kötü koku yayıldı, evinde ölü bulundu
Kötü koku gelen evde ihbar üzerine yapılan incelemede, yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni bulundu.
Burdur'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CESEDİ BULUNDU
Eve giren ekipler, evde 63 yaşındaki Yüksel Ayten'in cesedini buldu.
İncelemelerde Ayten'in hayatını kaybettiği belirlendi.
BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan çalışmalarda Ayten'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Ayten'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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