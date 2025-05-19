Kötü koku yayıldı, gerçek ortaya çıktı: Geriye sadece kemikleri kalmış
Apartmana yayılan koku üzerine yapılan aramada, yalnız yaşanan yabancı uyruklu şahsın aylar öncesinden öldüğü tespit edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde apartmanda yaşayanlar yaklaşık bir aydır süren kötü kokudan rahatsızlık duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İKİ AY ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
Zemin kattaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Irak uyruklu 60 yaşlarındaki Adil Abdul Maher Muhsin’in evine giren ekipler, şahsın yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiğini değerlendirdi.
GERİYE SADECE KEMİKLERİ KALMIŞ
Yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamdan geriye yalnızca kemiklerin kaldığı tespit edildi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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