Kötü kokuya ekipler sevk edildi: Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı

Kastamonu'da kötü koku ihbarı harekete geçirdi. Ekipler, evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi buldu. Hamile kadının 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

Kötü kokuya ekipler sevk edildi: Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

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