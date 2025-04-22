Kötü kokuyla vahşet ortaya çıkmıştı: Hamile eşini öldürüp cesetle 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Kastamonu'da sabah saatlerinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.



İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Ekipler, evde hamile bir kadının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.



Cesedin, 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil’in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu öğrenildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

ÇOCUĞUYLA GEZERKEN YAKALANDI



Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet

Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B. Civil’i (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B. Civil’in kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.



Ekipler tarafından B. Civil, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ. Civil (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.