Kovalamaca sonucu yakalandı, savunması "pes" dedirtti: "Bana anons ettiğini ayıkmadım"

Polis memurunun, “Polisi de görmedin değil mi?” sorusuna “Polisi görüyorum abi de bana anons ettiğini ayıkmadım ki” diyen sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan arkadaşı ise “Arkadaş tribe girdi kaçtı. Adama 'dur' dedik adam durmadı” diye konuştu. Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.