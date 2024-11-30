Kovalamacada hareketli dakikalar: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

YAKALANINCA TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI



Harekete geçen polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.



Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.



Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişek de ele geçirildi.