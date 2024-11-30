Kovalamacada hareketli dakikalar: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polislere pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen şüpheli, gözaltına alındı.

Kovalamacada hareketli dakikalar: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

Kovalamacada hareketli dakikalar: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı - 1

YAKALANINCA TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI

Harekete geçen polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişek de ele geçirildi.

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