Kovan yüklü araç kaza yaptı, arılar etrafa yayıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.



Recep Güvercin idaresindeki 49 DD 255 plakalı TIR, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Erdem yönetimindeki arı kovanı taşıyan 27 BYT 45 plakalı kamyonet çarpıştı.



Devrilen kamyonet sürücüsü Erdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, arı dolu kovanlar çevreye dağıldı.



Kaza sonrası olay yerine gelen Siverek - Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar durumu bölgedeki arıcılara bildirdi. Bölgeye gelen uzman ekibin üyeleri giydikleri arıcı maskeli kıyafetle kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.



Arıcının Van'dan yüklediği kovanları Gaziantep'e götürdüğü sırada kaza yaptığını belirten Uçar, "Durumu haber alır almaz arıların insanlara zarar vermemesi için seferber olduk" dedi.

