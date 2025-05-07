Kovboy şapkalı, kırbaçlı magandaya 10 yıl istendi

Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K., H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi.

Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, "Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?" dediği, A.K.'nin ise "Alana girme diyorum, giriyor" dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, A.K., B.K. ve M.B.D. hakkında, mala zarar verme, hakaret ve birden fazla kişi ile tehdit suçundan toplam 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine de yer verilen A.K., "Zorla alana girmek istediler. 'Alana girmek yasak çıkın. Bugün olmaz başka zaman gelin. Beklerseniz de bir saat sonra yardımcı olayım' dedim. Hakaret ya da tehdit etmedim." diyerek kendini savundu.



18 yaşından küçük olan ve şüphelilerden A.K.'nin oğlu O.K. hakkında ise Kayseri Çocuk Mahkemesi'nde yargılamasının sürdüğü belirtildi.

Üç şüpheli önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.