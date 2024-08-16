Kovuşturma nedir, ne demek? Kovuşturma kararı alınırsa ne olur?

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder.

Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi tanımlamak üzere kullanılır.

Kovuşturma evresi, savcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki fiil ve fail hakkında yargılama yapılmasıdır.



Kovuşturma, sadece ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılama faaliyetini tanımlamak için kullanılan bir ceza muhakemesi hukuku kavramıdır.

Savcılık, soruşturma aşamasında topladığı delillerin dava açmak için “yeterli şüphe” oluşturmadığı kanaatine vardığında “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verir. Bu durumda, iddianame tanzim edilip dava açılamadığı için kovuşturma evresine geçilemez.

Ancak, savcılık, soruşturmada toplanan delillerin yeterli şüphe oluşturduğu kanaatine varırsa bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle kovuşturma süreci başlar.