Kovuşturma nedir, ne demek? Kovuşturma kararı alınırsa ne olur?

Kovuşturma kararı, hukukla ilgilenenler ve ceza kanununu araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılama faaliyetini tanımlamak için kullanılan bir ceza muhakemesi hukuku anlamına gelen kovuşturma, bir hukuk kavramı olarak tanımlanır. Peki, Kovuşturma nedir, ne demek? Hukukta kovuşturma kavramı ne anlama gelir?

Kovuşturma nedir, ne demek? Kovuşturma kararı alınırsa ne olur?

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder.

Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi tanımlamak üzere kullanılır.

Kovuşturma evresi, savcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki fiil ve fail hakkında yargılama yapılmasıdır.

Kovuşturma, sadece ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılama faaliyetini tanımlamak için kullanılan bir ceza muhakemesi hukuku kavramıdır.

Savcılık, soruşturma aşamasında topladığı delillerin dava açmak için “yeterli şüphe” oluşturmadığı kanaatine vardığında “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verir. Bu durumda, iddianame tanzim edilip dava açılamadığı için kovuşturma evresine geçilemez.

Ancak, savcılık, soruşturmada toplanan delillerin yeterli şüphe oluşturduğu kanaatine varırsa bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle kovuşturma süreci başlar.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı

DMM'den maymun çiçeği paylaşımlarına yalanlama

DMM'den maymun çiçeği paylaşımlarına yalanlama

Denizli'de iş yerine silahlı saldırı

Denizli'de iş yerine silahlı saldırı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kamyon damperinin altında kalan genç hayatını kaybetti

Kamyon damperinin altında kalan genç hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...