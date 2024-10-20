Köy evleri alev alev yandı

Tokat'ta bir köyde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köy evleri alev alev yandı

Yangın Reşadiye ilçesine bağlı Kuzbağı köyünde meydana geldi.

İddiaya göre Turan ve Recep Ahmet Koçyiğit'e ait olduğu tespit edilen boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında iki ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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