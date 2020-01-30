Köy göz göre göre yıkılmış (Elazığ depremi)

Elazığ'da büyük depremin yaşandığı Sivrice'de geçtiğimiz yıl 4 Nisan günü 5.2'lik büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

O depremde Doğanbağı köyündeki yapılarha hasar gördü. Ve o yapıların bir başka depremde yıkılacağına yönelik rapor hazırlandı. Ancak o rapora rağmen kimse önlem almadı. Son yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ise köydeki tüm evleri yıktı.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, o raporu hazırlayan uzmanlardan Munzur Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Melek Akgül'ün tek tesellisi köyde can kaybının yaşanmaması.

"4 Nisan 2019'daki deprem sonrası Doğanbağı Köyü'nden hasarlı evlerin durumunu yerinde inceleyip, daha büyük depremde yıkılacağı uyarısında bulunduk. Maalesef bizi duyan olmadı" diyen Akgül, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Orhan Doğan ile birlikte yaptıkları saha çalışmalarinda, köşe birleşimi hasarlarına sıklıkla rastladıklarını söyledi.

'BÜYÜK HASAR' UYARISI

O raporda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde yasaklanan kerpiç malzemenin kullanımı nedeniyle birçok tahribat oluştuğuna dikkat çekilirken, "Bölgenin depremselliği dikkate alındığında 5.2 büyüklüğündeki bir deprem beklenen nihai bir deprem olmadığından bölge için beklenen 7'nin üzerinde bir depremin olması durumunda, 2 derecelik büyümenin şu an hasar görmemiş ancak azda olsa benzer hataları içeren diğer binalar içinde büyük hasarlar getirecektir" uyarısı yer alıyordu.

Raporda yer alan diğer tespitler şöyle:



4 Nisan 2019'da Elazığ-Sivrice depremi orta büyüklükte sığı bir depremdir. Söz konusu yığma binalarda yapılan incelemeler, orta büyüklükteki depremin yapısal hasarın oluşmasına sebep olduğu ve bu yapıların yetersiz deprem performansın sergilediği yönündedir.



Depremin meydana geldiği bölgede kullanılan malzeme; bölgeye özgü ve ekonomiktir ancak imkanlar dahilinde yapılan yığma binalarda meydana gelen hasarlar yıkıcı etkilere sahiptir.



Depremde hasar gören yığma binaların inşasında eksik mühendislik hizmetleri ve kapı, pencere boşluklarının fazla olmasına bağlı olarak, özellikle kerpiç malzemeli taşıyıcı duvarlarda kesme çatlaklarına sebep olmuştur.



145 haneli köyde hasarlı mesken sayısı 22 olarak tespit edilmiş, bu hasarlar detaylı incelendiğinde, daha önceki çalışmalarla da ortaya konmuş yaklaşık 14 adet kusurun büyük oranda var olduğu görülmüştür.



VİRANE YAPILAR

Deprem sonrası hasar gören yığma yapılar üzerinde yapılmış çalışmalar, yapısal hasarların başlıca nedenleri ise şöyle sıralanıyor:



Düşey veya duvar üstü hatılların eksik ya da yetersiz olması



Büyük kapı ve pencere boşluklarının bulunması

Duvar köşe birleşimlerinde uygun olmayan bağlantılar



Şartnamelerde belirtilen kuralların ihlali



Mühendislik bilgisi ve hizmetlerinin eksikliği



Kalitesiz işçilik

Düşük dayanımlı malzeme kullanımı

Boşluk oranı fazla tuğla kullanımı

Temel veya zemine bağlı oturmalar

Ağır çatılar

Düğüm noktalarının yanlış teşkili



Saha koşullarına bağlı sismik performans

Her iki yönde taşıyıcı duvar yerleşiminin uygun olmaması

