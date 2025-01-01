Köy kabusu yaşıyor: Önce yangın sonra heyelan

2024 yılının son saatlerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz’e ait iki katlı ahşap evde, sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

Yangında, Bayram Açıkgöz’e ait ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 9 küçükbaş ve 2 kaz hayvan ise komşular tarafından kurtarıldı.

Yangında Bayram Açıkgöz, çeşitli yerlerinden yaralanarak Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YANGINDAN SONRA HEYELAN

Yeni yıla yangın ile giren Güneşler köyünde bu sefer de heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde Bayram Açıkgöz’ün yakınları ve tanıdıkları, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Güneşler köyüne gitmek istedi. Güneşler köyüne yaklaştıkları sırada büyük bir dağ yamacının heyelan sonucunda yolu kapattığını gördüler.

Heyelan sonrasında bölgede ulaşımın kapandığı yolu açmak için çalışma başlatılması bekleniyor.