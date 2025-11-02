Köy kahvesine baskın: 2 kişiyi öldüren emekli polis tutuklandı

Dün akşam Çaycuma ilçesine bağlı Çoburlar köyünde, bir süre önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği öğrenilen Okan Ö. (32), elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine geldi.



Henüz belirlenemeyen bir nedenle kahvede bulunanlara ateş açan Okan Ö.'nün tüfeğinden çıkan saçmalar, kahvehane işletmecisi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti.

Olayda Kasım Özcan ve Aydın Özbakış hayatını kaybederken, yaralanan Gökhan G. ve Hüseyin G. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra köyden kaçan Okan Ö., bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu ve köyde "fuhuş çetesi kurulduğu" yönünde takıntılar geliştirdiği ileri sürülen Okan Ö., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Okan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

