Köy kahvesine tüfekli baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köy kahvesine tüfekli baskın düzenlendi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı bağlı Coburlar köyünde, meydana geldi. Av tüfeğiyle kahvehaneye giden 42 yaşındaki emekli polis memuru Okan Ö. henüz belirlenemeyen nedenle rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67), ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



ADLİYEDE TESLİM OLDU



Özcan ve Özbakış müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Aracıyla olay yerinden kaçan saldırgan ise Çaycuma Adliyesi'ne giderek polise teslim oldu. Jandarma, olayda kullanğı av tüfeğine de el koydu.



PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE EMEKLİ

Okan Ö.'nün psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.