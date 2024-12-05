Köy Kanunu teklifi yasalaştı

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı.



Yasayla, deprem bölgesinde, kentsel dönüşüm başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri katma değer vergisinden muaf tutulacak.



Riskli yapı tespiti yapılan parsellerdeki plan değişikliklerinden belli bir emsale kadar değer artış payı alınmayacak.



Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınacak.



Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ile bu yapıları çevreleyen tel örgü, çit ve duvar gibi yapılar hakkında TOKİ, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.



Yasayla ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.



Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kurabilecek ve şirketlere ortak olabilecek.

