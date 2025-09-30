Köy merasında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'de köy merasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Havsa ilçesi Hasköy köyünün merasında G.S.'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
H.N. köyün merasında dün çıkan tartışmada G.S.'yi yanındaki silahla vurarak öldürmüştü.
