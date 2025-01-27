Köy meydanında drift pahalıya patladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesi Kusura Köy Meydanı'nda bir otomobilin drift yaptığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.



Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.



Drift yapılan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi.