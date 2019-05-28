Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bayat köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Birbirlerine silahlarla ateş açan taraflardan 10 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılardan Fehim Kıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaralıdan da Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç da kurtarılamadı. 7 yaralının tedavileri sürüyor.



Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bor ilçesi Bayat köyünde iki aile arasında "tarla konusundan kaynaklı" çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.



Olayla ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet savcımız otopsi işlemleri yapılmaktadır."

