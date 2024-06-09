Köy muhtarına odunlu saldırı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde köy muhtarına odunla saldırı odunlu saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan muhtar, Çiçek, "Komşum benden memnun. Ben de köyümden memnunum. Hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Köy muhtarına odunlu saldırı

'ın Reşadiye ilçesinde darbedilen köy muhtarı hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Umurca köyünde yürütülen içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında köy muhtarı Osman Çiçek (77), traktör üzerindeyken odunla saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu başından yaralanan ve kolu kırılan Çiçek, ilk olarak Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, durumunun ciddiyeti nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ortopedi bölümünde tedavisi süren Osman Çiçek, 1977 yılında muhtar seçildiğini söyledi.

Köyünde 47 yıldır aralıksız muhtarlığı sürdürdüğünü belirten Çiçek, "Başıma hiç böyle bir olay gelmedi. Böyle durumla karşılaşmadım. Komşum benden memnun. Ben de köyümden memnunum. Hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Çiçek, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "Köyümüzde içme suyu ile ilgili çalışmamız vardı. İçme suyu ile ilgili bir karar aldı köylü. Üç kilometreden su getiriyorduk. Toplantıda, çalışmaya gelmeyenler para verecek dediler, 30-40 kişi vardı. Bunların da bir kısmı geldi çalışmaya. Yukarı mahalleye gittim. Köyümüzün bekçisi var. Bekçimiz para istemeye gitti. Daha para istemeden benim kafama odunla vurdular. Motordan aşağıya düştüm. Koluma vurdu, beni perişan etti. Bana vuran şahsı tanıyorum. Benimle ayn köyden. Beni taksi ile Reşadiye'ye getirdiler. Jandarma ifademi aldı. Şahıslardan davacı olduk."

Darbedilen muhtarın şikayetçi olduğu 2 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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