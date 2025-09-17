Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Örnek gözaltında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

