Köyceğiz'deki orman yangınından döndü: Kalbine yenik düştü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso (39), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Köyceğiz'deki orman yangınından döndü: Kalbine yenik düştü

Köyceğiz Karaçam Mahallesi'nde çıkan yangında görev alan Andorra vatandaşı Repiso, Dalaman Havaalanı'na indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme salonuna geçti.

Aniden fenalaşan Repiso'ya ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibinin de müdahalesine rağmen kurtarılamayan Repiso için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

BAŞARILI BİR PİLOTMUŞ

Törene pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile müdürlük personeli katıldı.

Ülküdür, konuşmasında, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarının söndürülmesinde başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi.

Törenin ardından Repiso'nun cenazesi ülkesine gönderildi.

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