Koyda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
08.11.2025 00:37
DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalan 15'i çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı.
Bunun bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22), mahsur kalan gruba ulaştı.
15'i çocuk 21 kaçak göçmen, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık kontrolüne götürüldü. Kaçak göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.