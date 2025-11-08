Koyda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı.



Bunun bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22), mahsur kalan gruba ulaştı.



15'i çocuk 21 kaçak göçmen, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık kontrolüne götürüldü. Kaçak göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.