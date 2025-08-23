Köyde 4 ev küle döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Başköy'deki bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve sıçradı.



İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine gönderildi.



Ekiplerin 2 saatlik çabasıyla söndürülen yangında 4 ev küle döndü.