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Köyde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve odunluk yandı: 2 yaralı

Bolu‘nun Mudurnu ilçesinde, ahşap evde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu 2 ev, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Köyde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve odunluk yandı: 2 yaralı

, öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ferüz köyünde meydana geldi.

M.Ç.’ye ait samanlıkta başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan 2 katlı, 2 ahşap eve ve odunluğa sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, 2 ev, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan 2 kişi, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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