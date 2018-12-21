Bolu'nun Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu ilçeye bağlı Sünnet köyündeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, geçen salı günü fuhşa aracılık ettiği iddia edilen kişinin evine operasyon düzenledi.

Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonda evde yabancı uyruklu 3 kadın ile 14 erkek fuhuş yaptıkları sırada aynı odada yakalandı. Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 1 kişi ile birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 14 erkek, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

Ukrayna, Moldovya ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadın ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan Özbek uyruklu C.R.'nin kanında HIV virüsü olduğu tespit edildi.

Kadınlar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Jandarma ekiplerinin kadınlarla birlikte yakalanan 14 erkeğe C.R.'nin kanında HIV virüsü olduğunu yazılı olarak bildirecekleri öğrenildi.