Köyde gece yarısı dehşet: Evler, samanlıklar kül oldu

Bolu Mudurnu'ya bağlı Çamyurdu köyünde gece yarısı çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında 2 ev ve 10 samanlığın yanı sıra bir traktör yandı.



Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.



Yangında bir çok küçük ve büyükbaş hayvan da can verdi.



Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangınla mücadele sürüyor.