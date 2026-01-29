Köyde yangın. 3 ev, 2 samanlık zarar gördü

Kastamonu Merkeze bağlı Karaçomak köyünde Ahmet Demir'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler köye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, Mustafa ve Fatma Çelik'e ait komşu ev ve samanlıklara da sıçradı. Ekiplerin kontrol altına alıp söndürdüğü yangında 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü.

Köy sakinlerinden Muzaffer Kaya, yangında bir evin tamamen yandığını, iki evin de üst bölümlerinin zarar gördüğünü aktardı.