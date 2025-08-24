Köyde yangın: 4 ev küle döndü

Kütahya'nın Emet ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Konuş köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 ev ile 4 samanlığa sıçradı.



Çevredeki ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.