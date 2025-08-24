Köyde yangın: 4 ev küle döndü

Kütahya'da bir köy evinde çıkan yangın, komşu evlere sıçradı. Yangında 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Köyde yangın: 4 ev küle döndü

Kütahya'nın Emet ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Konuş köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 ev ile 4 samanlığa sıçradı.

Çevredeki ilçe belediyelerine ait ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...