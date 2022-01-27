Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı

Kastamonu’da selde zarar gören köprünün demir korkuluklarını satan muhtar ve alan hurdacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - İHA 27.01.2022 - 16:35

Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı

İlişkili Haberler

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu

22 evi soyan hırsızlar yakalandı

22 evi soyan hırsızlar yakalandı

'nun Taşköprü ilçesinde, köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ve demirleri alan hurdacı tutuklandı.

Alatarla köyünde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen selde zarar gören ve kullanılmaz hale gelen köydeki köprünün demir korkulukları çalındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sonucunda köprünün demirlerinin köy muhtarı K.K.’nin A.K. isimli şahsa sattığı belirlendi.

EVİNDE 2 TON AĞIRLIĞINDA DEMİR BULUNDU

Olayın üzerine K.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, A.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 2 ton ağırlığında demir ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen A.K. ve köy muhtarı K.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...