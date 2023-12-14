Köye dolar ziyareti iddiası! Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'ın köyüne mi gitti?

Erzan’ın dayısı Saddetin Pinpiri ise şunları anlattı:



“Milyon dolarları alıp niye Seçil’e veriyorsunuz? Seçil Erzan sıradan bir banka müdürü, senin ne işin var? Suçlu suçunu çekecektir ve çekmelidir de. Burada ‘Seçil suçsuzdur’ demiyorum. Ama Seçil Erzan’ı karga tulumba alıp götürmüşler, dövmüşler, senet imzalatmışlar. Peki bunlar neden ortaya konulmuyor? Seçil Erzan’ın annesinin evi talan edilmiş, evlerine el konulmuş. Hangi yasa ve hukuka göre bu yapıldı? Biri de çıkıp bunların hesabını sorsun. Herkesin dediği şey ‘Biz paramızı istiyoruz.’ Hadi diyelim bu paraları aldınız, yasal olarak nasıl aklayacaksınız? Burada tek günah keçisi Seçil seçildi, neden tek günah keçisi Seçil? Suçlu kimse suçun cezasını çeksin. Ancak bunu yasalara bıraksınlar, hukuka baskı yapılmadan tarafsız mahkemelerde yargılansınlar. Büyük hırsızı severler, küçük hırsızdan nefret ederler.”



Köylüler, Seçil Erzan olayının patlak vermesinin ardından futbolcu Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun köye geldiğini öne sürdü. Gelen iki ismin köy muhtarı Yücel Başaran ile görüştüğü iddia edildi. Muhtarın oğlu, 'Arda Turan ve Emre Belözoğlu ne zaman geldi?' sorusuna, “Ne zaman geldiler bilmiyorum, gelmişler ama ben görmedim” yanıtını verdi.



Köyün muhtarı Yücel Başaran ise Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun köye gelip gelmedikleri konusunda “Görmüşler ama ben görmedim” dedi.