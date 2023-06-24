Bartın’da su kanalına uçan otomobildeki Mehmet ve (55) Kadın Yıldız (53) çifti ile oğulları Hakan Yıldız (26) yaşamını yitirdi.Kazada Yıldız çiftinin kızları Melike Yıldız (23) ise ağır yaralandı.

KÖYLERİNE 3 KİLOMETRE KALMIŞTI

Kaza, saat 06.30 sıralarında, merkeze bağlı Arıt köyü yolunda meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan yola çıkan Yıldız ailesi, gittikleri Yukarışeyhler köyüne 3 kilometre mesafede kaza yaptı.



Hakan Yıldız’ın kontrolünü kaybettiği 34 ZT 4919 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız ve annesi Kadın Yıldız, yaşamını yitirdi, kardeşi Melike Yıldız ise ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melike Yıldız, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Yıldız çifti ile oğullarının cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.