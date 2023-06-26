Köylüler, içme suyunu güneş enerjisiyle evlerine ulaştırıyor

"ELEKTRİK PARASINI ÜÇTE BİR ORANINDA DÜŞÜRDÜK"



Belcik Köyü Muhtarı Hacı Taştan da güneş panelleri kurulmadan önce 200 haneli köyün kullandığı su deposuna aylık ortalama 10 bin lira elektrik faturası geldiğine dikkati çekerek "Köyün yüksek miktar elektrik borcu çıktı. Bunun üzerine bu sistemi düşündüm. 'Su çıkmaz' dediler, mühendis getirip ölçtürdük çıkacağını söylediler." diye konuştu.



Sistem sayesinde köylülerin ödediği elektrik parasının önemli oranda azaldığını belirten Taştan, "Elektrik parasını üçte bir oranında düşürdük. Gündüz güneş enerjisi suyu basıyor, gece ise şebeke elektriği. Sistem kendini iki defa amorti etti, çok memnunum. Birazını köylüler verdi, biraz da Kaymakamlıktan yardım aldık, üzerine ben ekledim ve bu işi böyle başardık. Köylü memnun oldu, ayda hane başı 20 lira elektrik parası topluyorum." dedi.



Taştan, civardaki köylerin de kendilerinden görerek aynı sistemi kurduğunu belirtti.

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