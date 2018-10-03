Batı Karadeniz'de "Dikenli Altın" olarak bilinen kestaneye zorlu yollardan geçerek ulaşan orman köylüleri, topaç halinde dikenli olarak bulunan kestaneleri ayıkladıktan sonra büyüklüklerine göre çuvallara koyarak pazara indiriyor.



Düzce'de, kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye orman köylüleri, traktör kasasında dik yamaçlardan ve çamurlu yollardan geçerek ulaşıyor.



Traktörün ilerleyemediği durumlarda yürüyerek kestane ağaçlarına ulaşan köylüler, topaç halinde dikenli olarak bulunan kestaneleri ayıkladıktan sonra büyüklüklerine göre çuvallara dolduruyor.



Köylülerin pazara indirdiği kestane, kilogramı 15-20 lira arasında satışa sunuluyor.

"BOLLUK YAŞANINCA FİYATTA AZALMA OLUYOR"

Orman köylülerinden Necmettin Yıldız, yaptığı açıklamada, 30 yıldır fındığın yanında kestane işiyle de uğraştığını söyledi.



Çocukluğunda kestane toplamaya gittiklerini, şimdilerde ise çocuklarıyla bu işi yaptığını anlatan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kestane toplama zamanı geldi. Fındık toplama işinden sonra hemen başlıyoruz. Kestane de ek gelirimiz oluyor. Kestane toplayarak ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Kestane toplamak sıkıntılı bir iş. Kestane ağacının altını temizlemek gerekiyor. Temizlemezsek dikenlerin içinden diken toplamak zorunda kalıyoruz. Kestane ağacı, sürekli bakım gerektiren bir ağaç"

Yıldız, kestane ağaçlarına ulaşımın zor olduğuna işaret ederek, "Traktörle gelmek zorundayız. Bazen yaya olarak geliyoruz. Güneşli olduğu zaman bir problem olmuyor ama yağmur yağdığında iş biraz daha zorlaşıyor" diye konuştu.



Amerikan beyaz kelebeği hastalığının kestanede de görüldüğünü aktaran Yıldız, "Bu sene kestane ağaçlarını hastalık vurdu. Fındıkta yaşanan Amerikan beyaz kelebeği hastalığı bu yıl kestanede de var. Hastalık nedeniyle bayağı bir sıkıntı var. Vatandaşlar bu yıl kestaneyi az yiyecek diyebiliriz. Batı Karadeniz yöresinde durum böyle. Sezon yeni başladığı için kestanenin kilogramı 15-20 lira civarında. Bolluk yaşanınca fiyatta azalma oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KESTANE ORMAN KÖYLÜLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI"

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin Başaran da kestanenin, orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.



Başaran, orman köylülerinin zahmetle topladığı kestanenin zorlu yolları katederek ulaştığı vatandaşların kış aylarında vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Batı Karadeniz'de fındık hasadının ardından bölgemizde kestane hasadı başladı. Yöredeki herkes artık sabah akşam ormana gidip kendine ait ağaçtan kestane topluyor. Kestane toplamak zor iş. Kestaneyi dikenin içinden çıkarmak için yöntem bilmek gerekir" diye konuştu.

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