Köylülerin taş ocağı tepkisi: Valinin talimatıyla faaliyet durduruldu

Kekik üreticilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Güzelpınar mahallesinde bir araya geldi. Kalabalık, ÇED gereksiz raporu verilen ve askı süresi sona ermeden faaliyetine başladığı belirtilen taş ocağına doğru yürüyüşe geçti.



Çalışmaları durdurmak isteyen grup, jandarma yolu kapatınca valiliğe yöneldi. Eylemine burada devam eden köylülerin içeri girmesini jandarma engelledi, kısa süreli arbede yaşandı.



Toplantı için Muğla'da bulunan Vali Ali Fuat Atik, olayı duyunca Denizli'ye döndü. Valilik önünde bekleyen kalabalığın taleplerini dinledikten sonra, taş ocağındaki çalışmanın durdurulması talimatını verdi. Bölgede inceleme yapacağını söyledi.

VALİ ATİK BÖLGEYİ BİZZAT İNCELEYECEK



Taleplerin bizzat takipçisi olacağını kaydeden Vali Atik, şöyle konuştu:

“Taş ocağının yerleşim yerine mesafesi ne kadar? Yarın ben geleyim, sizin bir çayınızı içeyim, hem yerinde göreyim orada konuşalım. Yeni açılacak olana da bakalım. Ben Denizli’nin valisiyim, ben halkımın hakkını kimseye gasp ettirmem. Şu anda taş ocağı açılmak istenen yer, biz devlet yatırımına malzeme üretecek. Bir geleyim bakayım, alternatif bir çözüm yolu varsa hep birlikte çözüm yoluna bakalım. Gözümle göreyim birlikte bir çözüm yolu arayalım"