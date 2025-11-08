"Köyüme gidiyorum" diyen gencin 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 2 gün önce yanında çalıştığı iş yerinden mesai sonrası "Köyüme gidiyorum' diyerek ayrılan Ersin Aktaş'tan, bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aktaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Aktaş’ın Şebinkarahisar'a bağlı Çakırköy'de bulunan köy evinin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarının 2’nci gününde ekiplerden acı haber geldi. Ekipler, köyde evinin yakınlarında Ersin Aktaş'ın cansız bedenini buldu.

Savcılık incelemesi ardından ilçesinin Aktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktaş'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.