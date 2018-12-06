Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddia edildi.



İlçeye bağlı Koçak köyü sakinleri, musluklarından akan suyun kokması ve renginin siyah olması üzerine durumu köy muhtarı Nedim Hıdıroğlu'na bildirdi.



Köye içme suyu sağlayan su deposuna giden Hıdıroğlu, depodaki suyun siyah renkte ve üzerinin yağ tabakası ile kaplı olduğunu gördü.



Yapılan araştırmada, depoya su taşıyan borularda kırık bulunduğu belirlendi. İncelenmek üzere sudan alınan numuneler, ilgili birimlere gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



SUDA MAZOT KOKUSU



Hıdıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün önce köy sakinlerinin kendisine suyun mazot koktuğunu söylemesi üzerine su deposunu incelediğini söyledi.



Deponun içindeki suyun yağ tabakası ile kaplı olduğunu gördüğünü belirten Hıdıroğlu, "Sudan numune aldık, sağlık müdürlüğü, jandarma ve kaymakamlığa haber verdik" dedi.



"SABOTAJ"



Daha sonra jandarma ekibi ile ormana giderek araştırma yaptıklarını anlatan Hıdıroğlu, "İçme suyu, depomuza yaklaşık 21 kilometre mesafedeki yayladan geliyor. 17. kilometresinde sabotaj yapıldığını tespit ettik. Boru delinmiş, içine bir teneke atık motor yağı akıtılmış. Orada bazı izler vardı. Şimdi çevre köylerde de araştırma yapılıyor" diye konuştu.



Köyde yaklaşık bin kişinin yaşadığı, çevre köylerden öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamında Koçak köyündeki okula geldiğini aktaran Hıdıroğlu, sudan sağlık yönünden olumsuz etkilenen kimse bulunmadığını kaydetti.