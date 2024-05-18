Koyun kırkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İstanbul'da kırkmaya çalıştığı koyunun hareket etmesi sonrası kırkma makinesi göğsüne çarpan kişi, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Koyun kırkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Silivri Sayalar köyünde Zülküf Vardar koyun kırkarken akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Silivri Sayalar köyünde köyünde hayvancılık yapan, komşu köye koyun kırkmak için giden bir çocuk babası Zülküf Vardar (58), kırkmaya çalıştığı koyunun hareket etmesi sonrası, kırkma makinesinin göğsüne çarpmasıyla birlikte elektrik akımına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gittiği çiftliğin sahibinin durumu fark etmesinin ardından makinenin elektrik bağlantısını kesmesine rağmen Vardar'ın hazin sonun önüne geçilemedi.

Cansız bir şekilde yerde yatan Zülküf Vardar için önce sağlık ekiplerine ardından kolluk kuvvetlerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vardar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Vardar’ın vefat ettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yerine Jandarma Olay Yeri ekipleri geldi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Cumhuriyet savcısının gelmesi beklendi.

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