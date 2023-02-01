Koyun otlatırken pitbull saldırısına uğradı

Aksaray’da, kardeşleriyle koyun otlatan Kemal Atak, sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, hastanede tedaviye alındı.

Koyun otlatırken pitbull saldırısına uğradı

'da 5 kardeşiyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak'a sahipsiz pitbull cinsi saldırdı.

Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Koyun otlatırken pitbull saldırısına uğradı - 1

Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Kemal Atak, "Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı." diye konuştu.

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