Koyun otlatırken pitbull saldırısına uğradı

Aksaray'da 5 kardeşiyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak'a sahipsiz pitbull cinsi köpek saldırdı.

Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Kemal Atak, "Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı." diye konuştu.