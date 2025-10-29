Koyun otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Muş'ta yıldırım isabet eden 34 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında koyun otlatan Ömer Aktaş’a (34), sağanak yağış sırasında isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...