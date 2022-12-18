'Koyun otlatma' kavgası hastaneye taşındı: 4 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, iki grup arasında koyun otlatma nedeniyle taşlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişinin kaldırıldığı hastaneye gelen yakınları da birbirine girdi. Kavga, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi.

'Koyun otlatma' kavgası hastaneye taşındı: 4 yaralı

'in Şirvan ilçesinde, akşam saatlerinde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.İ., Z.İ., B.A. ve K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan iki grubun yakınları, hastaneye akın etti.

Hastanede karşı karşıya gelen iki grup arasında da çıkan kavga, polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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