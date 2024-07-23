Koyun otlatmaya gitti, sulama kanalında cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde Köprülük Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evden çıkan Rahime Demirağı'dan haber alamayan yakınları çevrede arama yaptı.

Koyunları sulama kanalı çevresinde bulan yakınları, Demirağı'nın suya düşmüş olma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, kanalda yaptığı aramada Rahime Demirağı'nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Demirağı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.