Koyun sürüsüne çarpıp takla attı
Konya'da koyun sürücüsüne çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kulu ilçesi ile Değirmenözü Mahallesi arasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 06 BAL 049 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüde bazı koyunlar ölürken, araç takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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