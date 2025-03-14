Koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
Tokat'ta koyuna şiddet uyguladığı anlar görüntülenen saldırgan gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde dün A.A. (44) isimli bir erkeğin, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde A.A.'nın koyunun üzerine çıkıp vurduğu görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonucunda A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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