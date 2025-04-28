Koyuna eziyet eden kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde koyununa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, koyunun kafasına tekme atan ve boynuna bağladığı urganla vuran kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.



Ekipler, kendisine ait koyuna şiddet uygulayan kişinin Payallar Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç. (55) olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence suçu"ndan tutuklandı.

