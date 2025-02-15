Koyunlardan yayalara ders: Üst geçidi kullandıkları anlar kamerada



Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpek Yolu'nda yayaların güvenliği için yapılan üst geçidi, bu kez küçükbaş hayvanlar kullandı.



Hayvanlarını otlatmak isteyen bir çoban, yolun karşısına güvenle geçirmek istediği sürüyü üst geçide yönlendirdi.



Tarihi kara yolunu kullanan bir sürücü, üst geçitten geçen küçükbaş hayvanları görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.