Koyunları çalıp sattı, eğlence mekanında yakalandı

Adana’da çobanlık yapan bir kişi, çaldığı hayvanları Hatay’da sattı. R.D. isimli şüphel, Adana’da bir eğlence mekanında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Koyunları çalıp sattı, eğlence mekanında yakalandı

’da koyunları çalıp satan şüpheli, eğlence mekanında gözaltına alındı.

Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi’nde çobanlık yapan R.D, 2 Ağustos günü ismi öğrenilemeyen bir kişinin 60 küçükbaş hayvanını çaldı.

R.D, bu hayvanları daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan C.T. isimli kişiye sattı.

İhbar üzerine araştırma yapan Kozan İlçe Komutanlığı’na bağlı ekipler R.D’yi bir eğlence mekanında eğlenirken yakaladı.

Gözaltına alınan R.D, suçunu itiraf etti.

R.D, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

60 küçükbaş hayvanı satın alan C.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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