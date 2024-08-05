Koyunları çalıp sattı, eğlence mekanında yakalandı

Adana’da koyunları çalıp satan şüpheli, eğlence mekanında gözaltına alındı.



Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi’nde çobanlık yapan R.D, 2 Ağustos günü ismi öğrenilemeyen bir kişinin 60 küçükbaş hayvanını çaldı.



R.D, bu hayvanları daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan C.T. isimli kişiye sattı.



İhbar üzerine araştırma yapan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler R.D’yi bir eğlence mekanında eğlenirken yakaladı.



Gözaltına alınan R.D, suçunu itiraf etti.



R.D, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



60 küçükbaş hayvanı satın alan C.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.