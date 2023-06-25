Koyunu bayıltana kadar döven kasap serbest bırakıldı

Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, kesmeye hazırlandığı adaylık koyunun elinden kaçtığını, hayvanı yakaladığında da sakinleştirmeye çalıştığını öne sürdü.



Şüpheli Hasan A., ifadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken 'yorulsun' diye itip kaktım” dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvana işkence ve eziyet etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hasan A., nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.