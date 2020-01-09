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Koza İpek Holding davasında karar açıklandı.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Cafer Tekin İpek'i ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Cafer Tekin İpek, ''SPK Kanunu'na muhalefet'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet'' suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.



Sanıklardan Melek İpek, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, ''SPK Kanunu'na muhalefet'' suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası verildi.

Yargılanan diğer 3 sanık da örgüt üyeliğinden suçlu bulundu. Firari sanık Akın İpek'in dosyası ise ayrıldı.



Sanıklar, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi.