Kozan ilçesinde Kilgen Çayı üzerinde sulama amacıyla 1967-1972 yılları arasında inşa edilen baraj, 2019 yılında son kez tam doluluk oranına ulaştı. Her yıl tamamen dolmasa da yeterli oranda suyun tutulduğu Kozan Barajı'nı kuraklık vurdu.



Son altı yılda her yıl azalan yağışlar nedeniyle baraj sularının büyük ölçüde çekilmesi, kuraklığın en çarpıcı manzaralarından birini oluşturdu. Bir dönem tekne turlarının düzenlendiği, balıkçıların dinlenme alanı olan baraj, kilometrelerce çekildi.



Doluluk oranı yüzde 10'un altına gerileyen barajın suyla dolu manzarası yerini kuruyan göl yatağına bıraktı. Bölge sakinleri artık suyun çekildiği karasal alanda araçlarıyla dolaşabilirken, bölgeyi besleyen su yataklarının son hali dron ile görüntülendi.



2019 yılında barajın tam doluluk oranında olduğunu ifade eden yöre sakinlerinden Zekeriya Akıllıoğlu ise, "2019 yılında buralarda, ağaçların sınırına kadar su vardı. Şimdi ise kuruyan barajın geldiği durum, suyun kaç kilometre çekildiğini gösteriyor. Yıllardır bu bölgede balıkçılık yapıyorum, bizim için zor bir dönem. Kilometrelerce yol geliyoruz ama barajdaki yaşam yok oluyor. Biz istiyoruz ki su yeniden ağaçların olduğu yere kadar yükselsin, balıkların yaşam alanı artsın. Eskiden burada tekneler vardı, insanlar gelip gezerdi. Şimdi o da kalmadı" dedi.