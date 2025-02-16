Kozan'da ev yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Kozan'da ev yangını

İlçeye bağlı Gökgöz Mahallesi’nde Mustafa A.’yaa ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Evde hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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